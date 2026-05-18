Две 15-летние девочки на самокате попали под машину в Москве

В Москве на улице Белореченская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, две 15-летние девочки двигались на одном электросамокате и спровоцировали аварию, сообщает прокуратура Москвы.

Предварительно известно, что девочки пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с машиной.

В результате аварии несовершеннолетние были госпитализированы. Информация о степени тяжести их травм на данный момент не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии. Также надзорное ведомство отслеживает ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

В связи с произошедшим прокуратура обращается к родителям с настоятельной просьбой разъяснить детям правила безопасности. Запрещено и опасно передвигаться на электросамокате вдвоем. На пешеходном переходе необходимо спешиваться и везти самокат или велосипед рядом с собой. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. Дети должны знать Правила дорожного движения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.