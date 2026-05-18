Четверо детей вернулись к маме благодаря Львовой-Беловой и послу ОАЭ

18 мая при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, посла Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммада Ахмада Аль-Джабера и властей Московской области четверо детей вернулись к своей матери. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Как рассказала Мария Львова-Белова, четыре месяца назад мама экстренно попала в больницу. Детей временно разместили в одном из подмосковных семейных центров. В это время уполномоченный вместе с коллегами из Московской области разбирала личные дела воспитанников учреждения. Был составлен план сопровождения семьи.

У женщины нет родственников — она сама выпускница интерната. Из-за проблем со здоровьем ей трудно вести хозяйство и одной воспитывать детей. За семьей закрепили специалиста из социальной службы, с которым мама все это время постоянно поддерживала связь.

Как отметила Львова-Белова, семье помогли надежные партнеры — посольство ОАЭ в РФ и благотворительный фонд «Страна для детей». В квартире заменили окна в детской комнате, купили новую мебель и бытовую технику, а также погасили задолженность по коммунальным платежам.

Мария Львова-Белова вместе с послом ОАЭ встретились с семьей в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Детям вручили подарки и организовали для них экскурсию.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил, что искренне рад воссоединению семьи. Он подчеркнул, что поддержка семьи, защита детства и забота о благополучии подрастающего поколения являются важнейшими общечеловеческими ценностями, которые объединяют народы России и ОАЭ. Посол отметил, что для дипмиссии большая честь внести вклад в это доброе дело. Он пожелал матери и ее детям здоровья, благополучия, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

