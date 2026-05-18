Четверо погибли: мужчина расстрелял посетителей ресторана в Турции
В Турции мужчина открыл огонь по посетителям ресторана. Четыре человека погибли, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на Mersin Haber.
37-летний мужчина подъехал к ресторану в городе Мерсин на автомобиле и открыл стрельбу прямо из окна машины. Первым от его выстрелов погиб сотрудник заведения.
Также неадекват ранил владельца ресторана. Он госпитализирован.
Убегая с места преступления, нападавший открыл огонь по прохожим. Всего он ранил восемь человек, в том числе водителя грузовика.
Среди четверых погибших — пастух, следивший за скотом возле дороги. Стрелок еще не найден, в его поисках участвует вертолет.
