Четверо погибли: мужчина расстрелял посетителей ресторана в Турции

В Турции мужчина открыл огонь по посетителям ресторана. Четыре человека погибли, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на Mersin Haber.

37-летний мужчина подъехал к ресторану в городе Мерсин на автомобиле и открыл стрельбу прямо из окна машины. Первым от его выстрелов погиб сотрудник заведения.

Также неадекват ранил владельца ресторана. Он госпитализирован.

Убегая с места преступления, нападавший открыл огонь по прохожим. Всего он ранил восемь человек, в том числе водителя грузовика.

Среди четверых погибших — пастух, следивший за скотом возле дороги. Стрелок еще не найден, в его поисках участвует вертолет.

