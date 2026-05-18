Стартовал прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

С 15 мая открыт прием проектов на форум «Сильные идеи для нового времени». Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторами — ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области. Подать свои инициативы и проекты все желающие могут на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. Далее эксперты определят 100 лучших идей, а самые мощные из них будут презентованы на финальном мероприятии 22–23 июля, сообщили организаторы.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время — нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — подчеркнул заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

За шесть лет в форуме приняли участие представители всех российских регионов, а также 45 стран мира. Лишь в 2025 году авторы направили свыше 35 тысяч инициатив, что более чем вдвое превышает результат самого первого форума.

«Сообщество форума „Сильные идеи для нового времени“ сегодня объединяет уже почти 600 тысяч человек, и с каждым годом интерес к участию продолжает расти. Это говорит о высокой гражданской вовлеченности и запросе общества на реальные механизмы участия в развитии страны. Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации. Лучшие проекты находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста», — рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

В 2026 году идеи собирают по пяти направлениям.

Национальная социальная инициатива — это предложения, касающиеся поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья и здорового образа жизни, социальной поддержки граждан, образования и просвещения, помощи ветеранам СВО и членам их семей, внедрения цифровых платформ и ИИ в здравоохранении, образовании и соцзащите, а также повышения качества жизни и развития малых городов.

Национальная кадровая инициатива будет посвящена навыкам будущего и непрерывному обучению, прогнозированию рынка труда, новой карьере в возрасте от 50 лет, платформенной занятости, возможностям для молодежи, привлечению талантов из-за рубежа и созданию новых рабочих мест в малых городах и деревне.

Национальная технологическая инициатива охватит проекты в области автономности, интеллектуальных систем, распределенной энергетики, архитектур коллективного взаимодействия автономных систем, локального ИИ и новых сервисов на базе спутников.

Экологическое и климатическое направление соберет идеи, связанные с сохранением природы, экологией, климатической адаптацией, развитием территорий и созданием комфортной среды для жизни.

Национальная предпринимательская инициатива включает идеи по развитию инвестиционного климата и платформенной экономики, инфраструктуры для технологического предпринимательства, креативной экономики, национальных брендов, новых финансовых инструментов, возможностей для инвестиций в объекты культурного наследия (ОКН), а также микропроизводств и мобильных фабрик.

«Форум „Сильные идеи для нового времени“ позволяет увидеть, что сегодня действительно важно для людей и какие изменения они хотят видеть вокруг себя. Одной из самых востребованных тем стало, например, возрождение сел и деревень, традиционно всех волнуют вопросы здравоохранения, образования, здорового образа жизни. Растет также интерес к повестке будущего — какими должны быть города, школы, компании и какие технологии нам нужны», — добавила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она уточнила, что для АСИ, которому в этом году исполняется 15 лет, особенно важно видеть, как форум объединяет инициативных людей, экспертов, бизнес, регионы и партнеров вокруг идей, способных повлиять на развитие нашей страны, повышение качества жизни всех граждан России.

«Технологическое лидерство — один из ключевых приоритетов стратегии ВЭБ.РФ. Сегодня особенно важны проекты, которые предлагают новые решения для экономики, социальной сферы и качества жизни человека. Форум „Сильные идеи для нового времени“ помогает находить такие инициативы на раннем этапе, а задача экспертного совета — отбирать самые сильные и перспективные проекты, которые могут получить практическое продолжение и масштабирование», — резюмировал председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Отличительной чертой форума 2026 года станет более широкое применение технологий искусственного интеллекта. ИИ будет задействован на этапе оценки идей, поможет проводить углубленную аналитику стратегических трендов и формировать тематические подборки инициатив для дальнейшей работы с проектами.

Отбор будет проходить в несколько этапов. После сбора проектов участники смогут доработать их совместно с экспертами и партнерами форума. Затем организаторы сформируют топ-100 инициатив и партнерские подборки лучших решений.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Президента России. Только в 2025 году более тысячи идей получили поддержку партнеров форума, еще 231 проект стал участником акселерационных программ. В рамках мероприятия также проходит конкурс растущих российских брендов «Знай наших», который проводят АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Подать заявку на участие можно до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф.