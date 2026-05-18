«Шашлычные подснежники» атаковали российские дворы

В мае в российских городах появилось новое неформальное явление — так называемые «шашлычные подснежники». Так местные жители называют горожан, которые устраивают посиделки с мясом и алкоголем прямо под окнами многоквартирных домов, в обычных дворах, сообщает SHOT .

Такие компании собираются большими группами. Они приносят мангалы, раскладные столики, включают музыку. Некоторые особо увлеченные граждане, которые не могут или не хотят выезжать на природу, даже ставят палатки и остаются ночевать прямо во дворе, чтобы создать полную иллюзию загородного отдыха.

Соседям такие шумные мероприятия не нравятся. Жители близлежащих квартир жалуются в полицию и управляющие компании. Однако максимальное наказание, которое грозит любителям дворового барбекю, — это штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Как показывает практика, даже эта мера не пугает «шашлычных подснежников». Компании продолжают собираться во дворах, несмотря на риск получить предписание или денежное взыскание. Вопрос о том, как эффективно бороться с такими нарушениями и не создавать напряженность между соседями, остается открытым.

