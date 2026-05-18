«Шашлычные подснежники» атаковали российские дворы
В мае в российских городах появилось новое неформальное явление — так называемые «шашлычные подснежники». Так местные жители называют горожан, которые устраивают посиделки с мясом и алкоголем прямо под окнами многоквартирных домов, в обычных дворах, сообщает SHOT.
Такие компании собираются большими группами. Они приносят мангалы, раскладные столики, включают музыку. Некоторые особо увлеченные граждане, которые не могут или не хотят выезжать на природу, даже ставят палатки и остаются ночевать прямо во дворе, чтобы создать полную иллюзию загородного отдыха.
Соседям такие шумные мероприятия не нравятся. Жители близлежащих квартир жалуются в полицию и управляющие компании. Однако максимальное наказание, которое грозит любителям дворового барбекю, — это штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Как показывает практика, даже эта мера не пугает «шашлычных подснежников». Компании продолжают собираться во дворах, несмотря на риск получить предписание или денежное взыскание. Вопрос о том, как эффективно бороться с такими нарушениями и не создавать напряженность между соседями, остается открытым.
