США дали два месяца на вывоз нефти из РФ

Соединенные Штаты временно смягчили санкции в отношении российской нефти. Разрешение действует до 17 июня 2026 года. Соответствующую генеральную лицензию опубликовал американский Минфин, пишет ТАСС .

Послабления касаются только той нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на танкеры до 17 апреля. Важно, что это правило работает даже для судов, которые находятся под санкциями США.

Разрешенные операции включают продажу, доставку и выгрузку российского сырья. Таким образом, завершить уже начатые сделки можно будет в течение двух месяцев.

Решение американского Минфина позволяет компаниям избежать потерь из-за санкций. Оно дает время на завершение контрактов, заключенных до ужесточения ограничений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.