Захарова высмеяла минные планы Литвы

Захарова пошутила про Литву и Пиноккио после новости о минном поле у границы РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на планы Литвы заминировать границу с РФ. Своим комментарием она поделилась в Telegram-канале в ответ на новость о проекте Евросоюза «Восточный дозор».

Захарова перефразировала заголовки западных СМИ. Вместо «минное поле» она написала «поле минное в стране ЕС».

Так дипломат назвала сиквел известной сказки. По ее словам, это продолжение «Приключений Пиноккио. История деревянной куклы».

Таким образом, в Москве в очередной раз высмеяли заявления балтийских стран о «российской угрозе». Ранее в Кремле неоднократно называли подобные планы безосновательными.

