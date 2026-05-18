Захарова высмеяла минные планы Литвы
Захарова пошутила про Литву и Пиноккио после новости о минном поле у границы РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на планы Литвы заминировать границу с РФ. Своим комментарием она поделилась в Telegram-канале в ответ на новость о проекте Евросоюза «Восточный дозор».
Захарова перефразировала заголовки западных СМИ. Вместо «минное поле» она написала «поле минное в стране ЕС».
Так дипломат назвала сиквел известной сказки. По ее словам, это продолжение «Приключений Пиноккио. История деревянной куклы».
Таким образом, в Москве в очередной раз высмеяли заявления балтийских стран о «российской угрозе». Ранее в Кремле неоднократно называли подобные планы безосновательными.
