МИД Литвы призывает НАТО напасть на Калининград
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Neue Zürcher Zeitung.
«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — заявил он.
По его словам, «у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве».
Ранее Литва объявила о планах создать минное поле на границе с Россией. Об этом заявил глава местного Минобороны Робертас Каунас.
Меры входят в проект Евросоюза под названием «Восточный дозор», который запустили осенью 2025 года.
