Мадьяр поставил условие для встречи с Зеленским в Берегово

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в закарпатском городе Берегово. Однако это станет возможным только при условии успешных переговоров о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, сообщает РИА Новости .

Глава МИД Венгрии Анита Орбан 18 мая сообщила, что созвонилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Она также объявила о старте двусторонних консультаций на уровне экспертов, которые начнутся со вторника. Цель переговоров — восстановление прав закарпатских венгров.

Как отметил Мадьяр, необходимо посмотреть, какого прогресса смогут добиться стороны и действительно ли их позиции сближаются. Если переговоры пойдут успешно, то, вероятно, состоится встреча глав МИД двух стран. Венгерский премьер подчеркнул, что у него пока нет официального приглашения, но он готов встретиться с Зеленским в Берегово, если удастся решить затянувшийся вопрос в интересах венгерского меньшинства.

По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения. Предыдущее правительство Венгрии неоднократно возлагало ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Киев. Будапешт последовательно заявлял, что не согласится на какие-либо шаги по приему Украины в Евросоюз до тех пор, пока в Закарпатье не восстановят права венгерской общины — в частности, на получение образования на родном языке.

