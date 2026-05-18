В Краснодаре молния убила велосипедиста во время грозы
В Краснодаре молния попала в велосипедиста и убила его. На месте происшествия работала бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не смогла, пишет Telegram-канал «112».
Происшествие случилось на территории жилого комплекса «Лучший», который находится в микрорайоне Петра Метальникова. По словам очевидцев, 45-летний мужчина находился на улице в момент грозы, когда в него ударил разряд.
На месте происшествия работала скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины.
Теперь полиция проводит проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.