В Краснодаре молния убила велосипедиста во время грозы Происшествия сегодня в 20:42

В Краснодаре молния попала в велосипедиста и убила его. На месте происшествия работала бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не смогла, пишет Telegram-канал «112».

Происшествие случилось на территории жилого комплекса «Лучший», который находится в микрорайоне Петра Метальникова. По словам очевидцев, 45-летний мужчина находился на улице в момент грозы, когда в него ударил разряд. На месте происшествия работала скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Теперь полиция проводит проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.