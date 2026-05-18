Тела еще четырех итальянских дайверов нашли в подводной пещере на Мальдивах

Пять итальянцев погибли при исследовании подводных пещер на Мальдивах. Спасателям на данный момент удалось достать тело только одного погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Италии.

Трупы четырех дайверов были найдены на глубине около 60 м в «третьей секции грота, который называют „пещерой акул“. Сразу поднять тела нельзя — это займет несколько дней.

О гибели итальянцев стало известно 15 мая. Ранее было поднято тело пятого погибшего — инструктора по дайвингу. У экспертов несколько версий причин происшествия: неблагоприятные погодные условия, некачественная газовая смесь, неверный тип газа в баллонах и др. Точные обстоятельства трагедии устанавливает прокуратура Рима.

Среди погибших — профессор морской биологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее 22-летняя дочь и двое молодых исследователей.

В поисковой операции участвовали сотрудники местной службы береговой охраны и ВС Мальдив, а также дайверы из Финляндии. Также в ходе поисков погиб один из местных водолазов.

