В России запустили первую частную 5G-сеть на отечественном оборудовании

Оператор связи «Билайн» совместно с разработчиком базовых станций компанией Yadro представили первую в России частную сеть пятого поколения (5G), работающую на полностью отечественном оборудовании. Презентация прошла в рамках конференции ЦИПР-2026, сообщает РИА Новости .

Новое решение продемонстрировали на стенде оператора. В качестве практического примера технологию показали на модели работы горнодобывающего предприятия. Система позволяет оценивать характеристики горной породы и оперативно контролировать качество проводимых работ.

Благодаря сети 5G система в реальном времени обрабатывает и передает данные, которые она получает с датчиков. Скорость связи пятого поколения обеспечивает мгновенную передачу информации. Демонстрационная зона была развернута в диапазоне 2100 МГц.

Представитель оператора связи отметил, что данное решение позволяет ускорить производственные процессы за счет их автоматизации. Ключевой особенностью представленной разработки, по его словам, является то, что она создана на оборудовании российского производства.

