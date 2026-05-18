Экс-главу «Мосгипротранса» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Бывшему генеральному директору «Мосгипротранса» Игорю Мицуку избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает РБК.
Мужчине официально предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его отправили под стражу на время расследования по ходатайству следствия.
Мицук был задержан 11 мая. Источники РБК утверждают, что претензии к «Мосгипротрансу» возникли из-за проектных изысканий по одному из инфраструктурных проектов.
«Мосгипротранс» — это один из крупнейших в РФ транспортных проектно-изыскательских институтов. Он занимается градостроительными, кадастровыми работами, проектированием ж/д станций и т. д.
