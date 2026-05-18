Хор Кантилена из Раменского округа выиграл гран-при в Рязани

Народный коллектив «Академический камерный женский хор «Кантилена» из Раменского округа стал обладателем Гран-при I Всероссийского фестиваля-конкурса «Ты запой мне ту песню…», который прошел в Рязани с 15 по 17 мая. Также концертмейстер Артем Сидоров получил звание лучшего концертмейстера фестиваля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил лучшие хоровые коллективы со всей страны. Выступления оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли известные деятели хорового искусства, в том числе специалисты по исполнению произведений на стихи Сергея Есенина.

Для раменского хора участие в конкурсе стало особенным: коллектив представил произведения на стихи великого поэта именно на рязанской земле. По итогам прослушиваний «Кантилена» продемонстрировала высокий уровень исполнительского мастерства и завоевала главную награду фестиваля.

Отдельно жюри отметило профессионализм концертмейстера Артема Сидорова, присудив ему звание лучшего концертмейстера конкурса. Для коллектива это выступление в Рязани стало первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.