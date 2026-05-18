Малина за 4 тыс: москвичей возмутили космические цены в уличных палатках

Москвичи пожаловались на высокие цены на ягоды в уличных палатках

Торговцы в уличных палатках Москвы продают ягоды за баснословные деньги. Очевидцы возмущаются, что стоимость за 1 кг доходит до 4 тысяч рублей.

Жители показали фото с ценниками в одной из уличных палаток. Так, 1 кг клубники там продается за 750 рублей, 1 кг голубики можно купить за 1500 тысяч рублей. А вот малина продается за баснословные 4 тысячи рублей за килограмм.

Пользователи возмутились таким ценам. А некоторые даже засомневались в качестве ягод.

«4 тысячи? А почему не 40 сразу?», «Малина вообще для богатых», «Сколько покупала в таких палатках, все мимо», — написали пользователи Сети.

Комментаторы предложили альтернативные места для покупки ягод, например, рынки, а некоторые пользователи и вовсе посоветовали выращивать все на даче.

