Ученый Климов объяснил фото «богомола-гуманоида» из Тайваня

Радиофизик, кандидат технических наук и исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов прокомментировал фотографию из Тайваня с фигурой, напоминающей гуманоида с головой богомола. Ранее ФБР признало снимок подлинным, сообщает Life.ru .

Климов заявил, что изображение укладывается в популярный уфологический архетип инсектоидов. Именно так в рассказах очевидцев часто описывают гуманоидных существ, похожих на богомолов.

По словам специалиста, подобные образы встречаются в историях о контактах и так называемых абдукциях — предполагаемых похищениях людей пришельцами. Снимок сделан в высокогорной местности, где редко бывают люди. На хребте заметна темная вытянутая фигура. В описаниях очевидцев такие существа якобы достигают 2,2–2,5 метра.

Климов отметил, что в уфологической традиции инсектоиды считаются более «древней расой», чем «серые» или гуманоиды млекопитающего типа. Обычно их описывают как насекомоподобных существ с несколькими парами конечностей, крупными глазами и тонкими руками и ногами. На тайваньском фото, по его оценке, виден скорее гуманоидный силуэт с головой богомола.

«Встречи с ними (инсектоидами — ред.), как правило, редкие, но очень яркие и пугающие для свидетелей. В общем, это фото классически вписывается в некий такой нарратив классического инсектоида, поэтому уфологи за это дело ухватились», — сказал специалист.

После того как Федеральное бюро расследований США подтвердило подлинность снимка, вокруг изображения начались новые обсуждения. Местные исследователи аномальных явлений называют объект возможным инопланетянином.

