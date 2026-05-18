сегодня в 18:42

«Роскосмос» показал спутниковые снимки Москвы во время майской жары

Спутники запечатлели майскую жару в Москве. Температура превысила 30 градусов тепла, сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Всю рабочую неделю в столице будет сохраняться жаркая погода. Столбики термометров поднимутся выше 32 градусов тепла, что на 7-9 градусов превышает климатическую норму.

«Роскосмос» показал, как выглядит Москва, изнывающая от жары, из космоса. Фото сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жара на этой неделе может стать причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха, один из которых держится почти 130 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.