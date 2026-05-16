Ждите 30 градусов: Леус пообещал москвичам рекордную жару

Май в Московском регионе удивил жителей резкими колебаниями температуры. Он начался последними в сезоне заморозками, а к концу первой семидневки поднял температуру почти к 29 градусам в столице и к 30 градусам в Подмосковье. От него можно ждать рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что 16 мая в столице наблюдается умеренная температура в плюс 22 — плюс 24 градуса. 17 мая до прихода в регион атмосферного фронта с короткими грозовыми дождями, столбики покажут плюс 25 — плюс 27.

По словам синоптика, на следующей неделе жара будет составлять 30 градусов. Днем 18 и 21 мая воздух прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, а 19 и 20 мая — до плюс 29 — плюс 31. Ночные температуры также будут теплыми — примерно плюс 14 — плюс 18.

«Такие высокие температуры могут стать причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха, один из которых держится почти 130 лет! В Москве они возможны 19 мая (рекорд этого дня держится с 1979 года и составляет плюс 30,2 градуса), 20 мая (рекорд 1897 года, плюс 29,7 градуса) и 21 мая (2014 год, плюс 29,2 градуса)», — отметил Леус.

