В Подмосковье прошел «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью

III «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью на призы Губернатора Московской области Андрея Воробьева прошел в парке «Патриот», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В текущем году турнир приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили правительство Подмосковья и Минобороны РФ. В соревнования приняли участие более 180 человек — представители Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды. В их числе и участники СВО.

Награды победителям и призерам вручили губернатор Андрей Воробьев и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии — во все времена, а сейчас особенно. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков инициативы проведения „Кубка Победы“. Рад, что здесь сегодня мы можем видеть ребят, которые показывают очень высокое мастерство в разных специальных дисциплинах», — сказал Воробьев.

В текущем году география регионов-участников соревнований расширилась: Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская и Иркутская области, Ставропольский край, республики Дагестан, Бурятия и Северная Осетия. Впервые на турнир приехали стрелки из Абхазии и ОАЭ.

Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров поблагодарил команду губернатора Подмосковья за приложенные усилия для организации турнира, а также центр «Калашников», парк «Патриот» и других организаторов соревнований. По его словам, на на турнире можно заметить много детей и молодежи, которые окунаются в атмосферу патриотизма, чувство долга, ответственности и гордости за страну.

Соревнования проходили с 11 мая в многофункциональном огневом центре, который носит имя легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова. Состязались 40 команд, в том числе 11 — из Подмосковья (Балашиха, Солнечногорск и Одинцовский округ).

Команды соревновались в точности и скорости стрельбы из различных видов оружия: снайперских винтовок, пулеметов, автоматов, пистолетов. Необходимо было также продемонстрировать слаженность совместных действий в условиях городской застройки, при зачистке помещений, взламывании дверей, эвакуации раненых, работе с бронетехникой.

Финальным испытанием турнира стала захватывающая «Дуэль». Четверки команд соревновались в скорости прохождения полосы препятствий и точности стрельбы. Тип оружия — автомат, пистолет, пулемет или винтовка — определялся слепой жеребьевкой. Некоторым участникам пришлось сменить специализацию и проявить настоящую выдержку и волю к победе. Сильнейшей стала команда С.

А по итогам всего турнира в общекомандном зачете победила команда «СВОИ» Центра специального назначения ФСБ России. Она получила главный трофей турнира — переходящий Кубок по армейскому тактико‑стрелковому многоборью.

Кроме того, были вручены награды в номинациях «Общекомандный зачет» — гражданские», «Общекомандный зачет среди иностранных команд», «Универсальный стрелок», «Индивидуальные упражнения с автоматом», «Лучший пулеметчик», «Лучший снайпер», «Самая сплоченная команда» и другие.

