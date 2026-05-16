Стало известно, чей дрон рухнул в турецком городе Самсун

Doğru Haber: рухнувший на турецкий Самсун беспилотник был украинским

Беспилотник самолетного типа, который рухнул на севере Турции, мог сбиться с курса во время атаки ВСУ на российский регион, передает радио «Говорит Москва» .

В субботу утром неопознанный беспилотник самолетного типа рухнул в турецком городе Самсун. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет турецкая газета Doğru Haber, дрон, предположительно, летел в сторону Крымского полуострова или Кубани. Причиной отклонения маршрута могла стать техническая неисправность БПЛА.

При этом к настоящему момент власти Турции или других стран не подтвердили данную информацию.

