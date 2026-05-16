Пропавшего после корпоратива инженера «Барьера» нашли мертвым в Подмосковье

24-летний инженер компании «Барьер», который пропал без вести полгода назад, был обнаружен мертвым в Богородском городском округе, сообщает MSK1.RU .

Житель Ногинска Вадим Р. возвращался с новогоднего корпоратива. Коллег молодой человек отправил на такси, а сам решил пройтись пешком. Судя по камерам видеонаблюдения, Вадим был одет не по погоде. На протяжении 5,5 месяцев мужчину искали следователи, волонтеры и неравнодушные местные жители.

«Нам пришлось расширить поиски в тот момент, когда мы нашли его документы. Мы нашли его документы достаточно далеко от места, где последний раз его камеры зафиксировали. Тогда пошли отрабатывать лесной массив в том направлении. На этой территории очень много заболоченных мест, много карьеров, канав с водой ледяной», — рассказал координатор группы «ЛизаАлерт».

По словам собеседника агентства, в апреле поиски осложняли сильные снегопады. После схода снега сначала нашли документы, а затем еще расшили зону и тогда уже обнаружили тело Вадима в лесном массиве.

Тело было обнаружено 11 мая в 1,5-2 км от последней локации, где его видели. По словам друга погибшего, на новогоднем корпоративе Вадим поругался с начальницей и был не в духе. Мама Вадима рассказала, что сын был добрым и спокойным.

Смерть молодого человека не носила криминальный характер, предположительно, он скончался от обморожения. Следователям предстоит установать точную причину смерти.

