«Он уснул на руках»: старейшая собака в мире умерла в возрасте 30 лет

Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался во Франции в возрасте 30 лет

Континентальный той-спаниель по кличке Лазар из Франции, который являлся самой старой собакой в мире, умер на 31-м году жизни, сообщает «Bild на русском»* .

Лазар скончался в возрасте 30 лет и пяти месяцев в ветеринарной клинике французского города Аллонзье-ла-Кай. Всего несколько недель назад пес обрел новый дом после смерти своей многолетней хозяйки. 29-летняя Офели Будоль взяла пожилую собаку из приюта рядом с Анси, хотя папийон был старше нее самой.

Однако их совместное счастье продлилось всего несколько недель. Когда Лазар внезапно стал вялым и безучастным, Офели отвезла его в ветеринарную клинику. Там его состояние резко ухудшилось. По словам Будоль, прошлой ночью Лазар спокойно уснул у нее на руках. Перед смертью пес не страдал.

Хозяйка отзывалась о 30-летнем Лазаре как о дружелюбном и любопытном псе, несмотря на потерю зрения, слуха, зубов и необходимость носить подгузники. Она ласково называла его «нашим маленьким дедушкой-малышом».

Представители зоозащитной организации организация Société Protectrice des Animaux (французский аналог британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными) заявили, что Лазар действительно дожил до 30 лет. Его дату рождения — 4 декабря 1995 года — подтвердили с помощью микрочипа и французского племенного реестра.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

