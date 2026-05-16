сегодня в 20:49

Скандальный блогер Эдвард Бил проехал на диване по Патриаршим прудам в Москве

Скандально известный блогер Эдвард Бил оседлал диван и перекрыл движение на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как блогер со своим приятелем установил диван на два электросамоката и на этой конструкции прокатился по «Патрикам».

В результате действий Эдварда Била образовалась большая пробка, которая абсолютно не смущала блогера. Предположительно инфлюенсера ждет большой штраф.

Эдуард Биль (настоящее имя блогера) получил широкую известность благодаря провокационным роликам и треш-стримам, в которых нередко присутствовали жесткие розыгрыши и конфликты с прохожими.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.