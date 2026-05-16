Блогер Эдвард Бил оседлал диван и перекрыл движение на Патриарших прудах
Скандальный блогер Эдвард Бил проехал на диване по Патриаршим прудам в Москве
0:12
Скандально известный блогер Эдвард Бил оседлал диван и перекрыл движение на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщает 112.
На опубликованных кадрах видно, как блогер со своим приятелем установил диван на два электросамоката и на этой конструкции прокатился по «Патрикам».
В результате действий Эдварда Била образовалась большая пробка, которая абсолютно не смущала блогера. Предположительно инфлюенсера ждет большой штраф.
Эдуард Биль (настоящее имя блогера) получил широкую известность благодаря провокационным роликам и треш-стримам, в которых нередко присутствовали жесткие розыгрыши и конфликты с прохожими.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.