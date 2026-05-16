В Екатеринбурге планируют убрать граффити с девочкой, управляющей БПЛА в VR-очках

Граффити, предположительно созданное арт-группой «Злые», было обнаружено вблизи поврежденного вражеским дроном жилого комплекса «Тринити». На фанере, окружающей дом Башуровой перед многоэтажкой, изображен образ девочки в VR-очках с надписью game over и пультом управления в руках.

«Это граффити выглядит, как минимум, неуместно. Информацию передали в соответствующие службы района, в ближайшее время решится вопрос (о его удалении-ред.)», — прокомментировал замдиректора департамента информполитики Екатеринбурга Арсений Ваганов.

Украинский дрон влетел в ЖК «Тринити» 25 апреля. Это была первая вражеская атака на Екатеринбург. В результате действий противника пострадали девять человек.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.