Мертвым китом у Дании оказался Тимми, который застревал на мелководье в Германии

Мертвый кит, которого нашли у берегов Дании, оказался горбатым китом Тимми, ранее застревавшим на мелководье в Германии, сообщает SHOT .

Исследования образцов тканей и генетический анализ, а также данные с трекера, обнаруженного на теле животного, подтвердили это. Устройство в настоящее время находится в распоряжении датской службы охраны природы.

27 марта 10-метровый кит Тимми выбрался с мелководья в Балтийском море. Немецкие ученые следили за ним с дронов. Проплыв 50 км, кит застрял в бухте у небольшого острова. В конце апреля горбатый кит поплыл после повышения уровня воды.

К спине Тимми был прикреплен GPS-датчик, чтобы следить за перемещениями, но 10 мая он перестал подавать сигналы. 14 мая тушу кита обнаружили рыбаки в 75 метрах от берега острова Анхольт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.