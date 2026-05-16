Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву ради прогулки по городу своей молодости

78-летняя пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву, чтобы втайне от семьи погулять по городу своей молодости, сообщает Baza .

По словам родных, в молодости Джанылбубу Мамбеталиева училась в Москве и всегда с теплотой вспоминала этот город. С годами ностальгия лишь усиливалась и пожилая женщина решила вернуться в город, где она была молода.

Ранним утром 14 мая пенсионерка вышла из дома на прогулку, однако к вечеру не вернулась домой и перестала выходить на связь. Семья начала поиски Джанылбубу. Сначала ее видели в аэропорту Манас, а затем выяснилось, что женщина купила билет до Москвы, но в самолет не села. Позднее стало известно, что жительница Кыргызстана могла отправиться в Москву по земле через Казахстан.

Вскоре очевидцы сообщили семье Джанылбубу, что видели пенсионерку на границе с Казахстаном. Теперь родные Джанылбубу пытаются поймать ее, потому что опасаются за ее жизнь и здоровье.

Примечательно, что это уже не первая попытка Джанылбубу Мамбеталиевой отправиться в российскую столицу. Родственники неоднократно снимали женщину с рейса в Москву, в последний раз — пару недель назад.

