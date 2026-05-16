Россиянина арестовали за домогательство к другому мужчине* в Турции

Жителя Санкт-Петербурга задержали в Турции по подозрению в сексуальных домогательствах к мужчине*. При этом жена россиянина отрицает обвинения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Анна рассказала, что работает поварихой, а ее 42-летний муж Виктор — на заводе. Несколько дней назад супруги прилетели на отдых в турецкий Кемер и заселились в Corendon Hydros Club. Вечером 12 мая пара решила посетить бар. Во время танца Виктора к нему подошли охранники отеля и начали что-то объяснять на турецком языке. Через 10 минут Виктора забрала полиция. Анна побежала за мужем, так как не поняла за что его задержали.

«Может, рукой кого-то в танце задел, но конфликта никакого не было», — рассказала супруга задержанного.

В полицейском участке Виктора допрашивали несколько часов. Анна утверждает, что гражданин Турции обвинил ее мужа в сексуальных домогательствах*. При этом она видела, как танцует муж и отрицает, что у него были такие намерения.

На следующий день мужчину доставили в суд Кемера, заседание длилось две минуты. В итоге Виктора отправили в СИЗО Антальи.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

