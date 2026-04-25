Людей эвакуировали после удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге
В Екатеринбурге беспилотник ВСУ ударил в многоэтажку
Многоэтажка получила повреждения после удара украинского беспилотника по жилому дому в Екатеринбурге. Жертв нет, сообщает в своем канале в МАКС губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Шесть человек обратились в скорую помощь. Среди них нет людей в тяжелом состоянии.
У большинства зафиксировали отравление продуктами горения. Состояние пациентов легкое.
Одну женщину увезли в больницу. Пять людей отказались от госпитализации.
Жильцы поврежденной многоэтажки эвакуированы. Им предложили отправиться в ПВР. В Свердловской области все еще действует режим угрозы атаки беспилотников ВСУ.
