12 пострадавших: африканец на авто влетел в толпу людей и порезал их ножом в Италии

сегодня в 20:08

В Италии неадекват за рулем автомобиля на скорости протаранил толпу людей. В результате происшествия пострадали минимум 12 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

ЧП произошло в городе Модена. По словам очевидцев, водитель влетел в толпу людей, а затем вышел и напал с ножом на прохожих.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии — одна из них может лишиться обеих ног.

По предварительным данным, нападавшим оказался 31-летний уроженец Северной Африки. Правоохранительные органы задержали мужчину и доставили на допрос, чтобы выяснить его мотивы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.