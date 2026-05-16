12 пострадавших: африканец на авто влетел в толпу людей и порезал их ножом в Италии
В Италии неадекват за рулем автомобиля на скорости протаранил толпу людей. В результате происшествия пострадали минимум 12 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
ЧП произошло в городе Модена. По словам очевидцев, водитель влетел в толпу людей, а затем вышел и напал с ножом на прохожих.
Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии — одна из них может лишиться обеих ног.
По предварительным данным, нападавшим оказался 31-летний уроженец Северной Африки. Правоохранительные органы задержали мужчину и доставили на допрос, чтобы выяснить его мотивы.
