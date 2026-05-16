Неопознанный беспилотник рухнул в турецком городе Самсун

Неопознанный беспилотник самолетного типа рухнул в турецком городе Самсун. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в субботу около 6:30 утра в уезде Ихкадыл. По словам местных жителей, они проснулись от сильного шума, который приняли за взрыв природного газа. Многих горожан охватила паника.

На опубликованных кадрах видно, как при крушении части беспилотника разлетелись на десятки метров. В трех домах выбило стекла и повредило крыши.

На месте работают следователи. Собранные обломки дрона отправили на экспертизу. По данным турецкого издания Sözcü, БПЛА весил 25 кг. Выясняется, кому принадлежит беспилотник и с какой целью был запущен.

