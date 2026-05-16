Мощный взрыв прогремел при разгрузке газовоза на АЗС в Пятигорске
Три человека пострадали при взрыве на газовой заправке на Ставрополье
Мощный взрыв прогремел при разгрузке газовоза на автозаправочной станции в Пятигорске. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как с территории заправки в небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.
Местные власти попросили жителей воздержаться от поездки по улице Ермолова. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации пожара привлечены 45 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.
В результате взрыва с последующим возгоранием пострадали два сотрудника АЗС и один клиент. Пострадавших в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.
