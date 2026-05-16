Суд арестовал титулованного мерина за преступление его соседки по конюшне

В Приморском крае суд арестовал титулованного мерина за преступление ее соседки по конюшне, которая лягнула девочку‑подростка, нанеся ей серьезные травмы, сообщает Baza .

В селе Михайловка 56-летняя Екатерина Бурдюг управляет частной конюшней, где проводят тренировки, обучают верховой езде и принимают участие в соревнованиях. Одним из главных питомцев конюшни является титулованный мерин Ван Хельсинг, который неоднократно становился победителем различных состязаний и завоевал популярность среди местных жителей.

В середине мая прошлого года Екатерина и ее дочь находились в Москве на сборах. В этот период Екатерине позвонили из Михайловки и сообщили, что ее лошадь Вспышка ударила 16-летнюю Лену. Подростка госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.

Вернувшись домой, Бурдюг сразу же просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что Лена не сообщила никому о своем намерении пойти в конюшню. Она не надела защитную экипировку и вывела лошадь на прогулку без разрешения работников. Несмотря на это, мать девочки все равно подала заявление в полицию.

После пяти судов Екатерину признали виновной в причинении вреда средней тяжести и обязали выплатить Лене 350 тыс. рублей компенсации. В качестве обеспечительной меры суд арестовал Ван Хельсинга — самую дорогую лошадь Екатерины.

