Южная Корея с 2027 года полностью запретит употребление собачьего мяса

В феврале следующего года в Южной Корее будет полностью запрещено употребление собачьего мяса, сообщает The Kookje Daily News .

В стране с 2024 года (когда был принят закон о прекращении потребления собачьего мяса) закрыли 1265 ферм из 1537. Оставшиеся фермы должны прекратить работу к концу 2026 года.

А уже в феврале 2027 года в Южной Корее начнет действовать полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу.

Сейчас правительство страны проверяет еще работающие и уже закрытые фермы на предмет противоправной деятельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.