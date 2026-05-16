Южная Корея с 2027 года полностью запретит употребление собачьего мяса
Фото - © сгенерировано ИИ
В феврале следующего года в Южной Корее будет полностью запрещено употребление собачьего мяса, сообщает The Kookje Daily News.
В стране с 2024 года (когда был принят закон о прекращении потребления собачьего мяса) закрыли 1265 ферм из 1537. Оставшиеся фермы должны прекратить работу к концу 2026 года.
А уже в феврале 2027 года в Южной Корее начнет действовать полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу.
Сейчас правительство страны проверяет еще работающие и уже закрытые фермы на предмет противоправной деятельности.
