Количество пострадавших при взрыве газовоза в Пятигорске выросло до 6 Происшествия сегодня в 15:05 Фото - © t.me/readovkanews

До шести человек повысилось количество пострадавших от взрыва при разгрузке газовоза на автозаправке в Пятигорске, сообщает «112».

Ранее мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции в Пятигорске. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. На месте ЧП объявлен повышенный ранг пожара. Там также создан штаб пожаротушения. Площадь возгорания на АЗС составила более 1 тыс. кв. м.