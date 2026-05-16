Количество пострадавших при взрыве газовоза в Пятигорске выросло до 6
Фото - © t.me/readovkanews
До шести человек повысилось количество пострадавших от взрыва при разгрузке газовоза на автозаправке в Пятигорске, сообщает «112».
Ранее мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции в Пятигорске. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.
На месте ЧП объявлен повышенный ранг пожара. Там также создан штаб пожаротушения.
Площадь возгорания на АЗС составила более 1 тыс. кв. м.
