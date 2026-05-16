Ваню Дмитриенко обвинили в продаже билетов на концерт с видом на стену

Концерт популярного певца и актера Вани Дмитриенко во Владивостоке обернулся скандалом. Поклонникам предлагали билеты за 5 тыс. рублей в сектор, где вместо вида на сцену была стена, а вместо кресел — две деревянные доски, сообщает Mash .

Инцидент произошел на шоу в «Фетисов Арене». Некоторые зрители не смогли увидеть любимого артиста. Одна семья заплатила 15 тыс. рублей за посещение концерта с ребенком, но даже сотрудники не могли найти их места в секторе 310. Оказалось, что зрителям предложили сидеть на самодельных досках с нулевым обзором.

При этом пересаживать людей сотрудники отказались. Зрителям предложили лишь вернуть деньги и уйти с концерта. В итоге поклонникам Вани Дмитриенко пришлось самостоятельно искать свободные места в дешевых секторах, где хотя бы было видно сцену.

По словам очевидцев, до начала выступления из проблемного сектора ушла примерно треть людей. Остальные стояли в проходах или пересаживались куда получится.

Это не первый скандал вокруг тура Вани Дмитриенко. Зрители неоднократно жаловались на досрочное завершение шоу. Так, недавно в Волгограде вместо обещанных двух часов концерт закончился через 1 час 20 минут — артист спел 18 песен и ушел со сцены почти на 40 минут раньше.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.