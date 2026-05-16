Ефимов: в Западном Дегунине расселили 18 домов по реновации

Со старта программы реновации в районе Западное Дегунино на севере Москвы свыше 4 тыс. жителей столицы, переехавших из 18 полностью расселенных домов, уже получили квартиры в новостройках. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За 5 лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более 4 тыс. москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что всего в районе запланировано переселить 9,6 тыс. человек из 45 домов.

Возводимые жилые комплексы отвечают актуальным стандартам качества и безопасности. Прилегающая к новостройкам территория благоустроена, а социальные объекты расположены в шаговой доступности.

В Департаменте градостроительной политики также добавили, что после того как дома расселяют, их сносят с применением технологии «умный снос». В рамках этого метода здание разбирается поэтапно — безопасно и с заботой об экологии, а строительный мусор проходит сортировку и затем направляется на переработку. На данный момент в Западном Дегунине из 18 полностью освобожденных домов уже демонтировано 11. Из пяти зданий жители продолжают переезжать. Чтобы горожанам было легче, город на безвозмездной основе выделяет грузчиков и транспорт.

Городские власти стараются предоставлять участникам реновации квартиры в жилых комплексах, которые строятся неподалеку от их прежнего жилья. Новые помещения зачастую оказываются более просторными благодаря увеличенным кухням и широким коридорам.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, комфортное жилье по реновации в районе Западное Дегунино уже получили более 5 тыс. москвичей из 23 старых домов, затронутых переселением.

«Заключать договоры горожанам помогают специалисты Департамента городского имущества в центрах информирования. Как только участники программы заключают договоры на предоставленное жилье, они могут переезжать в новые квартиры. Чем быстрее этот процесс, тем ближе становится новоселье для жителей старых домов, которым переселение только предстоит», — пояснила Соловьева.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов.

