Около 22 тыс саженцев сосны и ели посадили в рамках акции «Сад Памяти» в Химках

Около 22 тыс. саженцев сосны и ели высадили в городском округе Химки в рамках эколого-патриотической акции «Сад Памяти», передает корреспондент РИАМО.

В текущем году акция проходит на территории 19 подмосковных лесничеств, а также на более чем 70 участках в различных муниципалитетах.

«Сегодня благодаря всем участникам, всем жителям мы посадили лес. Безусловно это большой вклад в сохранение лесов и их приумножение, чтобы он рос здоровым, радовал наших жителей и создавал лучшую экологическую обстановку», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Он отметил, что на центральной площадке, расположенной в Химках, зарегистрировалось около 1,5 тыс. участников акции. Среди них — жители Подмосковья, волонтеры, активисты, руководство Московской области, депутаты Мособлдумы, трудовые коллективы и лесничие.

«Мы с командой участвуем в высадке деревьев в рамках „Сада Памяти“ уже не первый год. Сегодня только на главной площадке нас более 50 человек, включая УТНКР, Фонд капитального ремонта и Мособлводоканал, многие пришли с детьми. Это правильная, очень живая традиция. Для нас участие имеет большое значение — это дань памяти предкам, которые победили и дали жизнь целым поколениям», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В 2026 году главной площадкой мероприятия стал участок Сходненского участкового лесничества площадью 5,5 га. В субботу, 16 мая, в рамках акции на нем высадили 22 тыс. саженцев сосны и ели.

«Традиционно время посадки лесных культур выпадает на конец апреля — начало мая, и это совпадает с нашим великим праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мне кажется, очень органичная идея объединить эти два мероприятия. И не просто сажать лес, а сажать его в память о наших предках: дедах, бабушках, прадедушках и прабабушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне и внесли огромный вклад в победу», — рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

По его словам, акция международная и из года в год привлекает внимание во множестве стран. Для участия в «Саде Памяти» главное — желание, а весь необходимый инвентарь выдают на месте.

Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин подчеркнул важность акции в ключе экологического образования и просвещения подрастающего поколения.

Для гостей развернули полевую кухню, угостили кашей и чаем. Мероприятие традиционно сопровождалось выступлениями творческих коллективов, а специалисты подмосковного лесничества провели мастер-классы посадки сеянцев при помощи меча Колесова.

Всего в рамках акции «Сад Памяти» на территории более 43 га высадили около 54 тыс. сеянцев сосны и ели, а также примерно 3 тыс. саженцев других деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для региона.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

