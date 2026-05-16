Золото и наличка: пенсионерка из Питера отдала мошенникам более 160 млн рублей

Крупную сумму пенсионерка получила в наследство от покойного мужа. После этого ее обманули по стандартной схеме. Злоумышленники убедили бабушку, что якобы все богатства нужно задекларировать, чтобы не потерять.

Ущерб от действий аферистов составил почти 163 млн рублей. Бабушка передала курьеру мошенников 8,8 кг золотых слитков и наличные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владивостоке молодой человек, действуя по заданию мошенников, попытался вскрыть сейф с драгоценностями и охотничьими ружьями. При задержании он открыл огонь в сторону полицейских.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.