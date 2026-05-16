76 украинских дронов сбили над Россией утром и днем в субботу
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Над российскими регионами и акваториями морей утром и днем в субботу перехватили 76 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их сбили дежурные средства ПВО с 9 до 15 часов субботы.
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а еще над Черным и Азовским морями.
А прошедшей ночью над регионами и морями страны уничтожили 138 украинских беспилотников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.