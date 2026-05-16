«Хозяйка называла дебилкой»: няня с Урала застряла в Дубае из-за обвинений в краже

Жительница Свердловской области Светлана Г. застряла в Объединенных Арабских Эмиратах после обвинения в краже со стороны семьи крупных уральских бизнесменов, где она работала няней, сообщает E1.RU .

По словам Светланы, в декабре прошлого года она работала няней в семье бизнесменов. Между женщиной и работодателем произошел конфликт, в результате которого Светлану обвинили в краже наличных с их виллы в Дубае. Она вернулась на Урал, но вскоре снова прилетела в ОАЭ на работу в другую семью. Теперь россиянку не выпускают из страны.

Семья бизнесменов наняла Светлану через агентство для присмотра за четырехлетней девочкой, одной из четверых детей, которые находились на вилле. За другими малышами следили две другие сотрудницы. Светлана утверждает, что у нее многолетний опыт и до этого случая была безупречная репутация, в том числе в работе с семьями за границей.

Светлана рассказала, что находилась в семье лишь с 29 декабря по 3 января, после чего сбежала, так как к няням, поварам и домработникам относились как к рабам. Супруга бизнесмена называла нянь «суками и дебилками». Многие сотрудники были вынуждены доедать за детьми, так как питанием работодатель не обеспечивал, а в элитном районе «Эмирейтс Хиллз» нет простых супермаркетов.

Однажды до женщины дошли слухи, что недовольных сотрудников могли просто так не отпустить с работы. Тогда она решила сбежать. Через сына приобрела билеты домой, нашла человека, который сможет отвезти ее в аэропорт.

«Когда я приехала в аэропорт, мне посыпались сообщения от Ольги Олеговны. Она написала, мол, вы отдаете себе отчет, что уезжаете из чужого дома, не показав чемоданы? И сказала, якобы пропали деньги из гардеробной. Я удивилась, ответила, что ничего не брала, а весь дом в камерах, за исключением туалета, значит, по ним можно узнать, кто взял деньги», — вспоминает Светлана.

Няня предложила предпринимательнице приехать в аэропорт и проверить ее вещи. Ольга отказалась, заявив, что не будет бегать за сотрудницей и что Светлана должна вернуться сама, иначе она обратится в полицию. В итоге женщина улетела домой. Но спустя четыре месяца ее снова пригласили в ОАЭ работать с новой семьей.

Светлана вернулась в ОАЭ 10 мая и в аэропорту узнала, что в отношении нее завели уголовное дело. Женщину обвиняют в краже 10 тыс. дирхам (около 200 тыс. рублей). При этом никаких доказательств на сегодняшний день нет. Сотрудники полиции рекомендуют Светлане искать свидетелей, но, по ее словам, работающие в тот момент сотрудники сейчас не в Дубае.

Полицейские отпустили Светлану с запретом покидать ОАЭ. Новая семья отказалась от сотрудничества с ней. Светлана находится в аэропорту Дубая — здесь ей негде жить и не на что есть. Женщина связалась с предпринимательницей, которая потребовала 200 тыс. рублей для урегулирования вопроса, но доказательств, что деньги украла Светлана у нее нет.

Светлана уже обратилась в консульство и к юристу за помощью, но как найти выход из ситуации, она не понимает.

Предприниматель утверждает, что процессом занимается его супруга. Деньги из дома действительно исчезли, поэтому семья обратилась в полицию.

