В РФ начали маркировать книги с рецептами из-за закона о пропаганде наркотиков

Так, книжный сервис «Литрес» и магазин «Читай-город» поместили плашку рядом с книгой «О еде и кулинарии. Наука о разнообразии продуктов и сочетании вкусов» Гарольда Макги. В предупреждении указано, что в книге содержится упоминание «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Книга «О еде и кулинарии» «стала пионером в том, чтобы подружить научную и кулинарную сторону продуктов и процессов приготовления, и помогла зародиться кулинарному движению, известному как молекулярная гастрономия». Среди тем: советы по выбору ингредиентов, польза и риски продуктов, производство продуктов и методы готовки.

Ранее стало известно, что в российских онлайн-магазинах стали появляться плашки с предупреждением о вреде наркотиков на детский литературе. С 1 марта в стране вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах».

