На детских книгах стали появляться плашки с предупреждением о вреде наркотиков
В российских онлайн-магазинах стали появляться плашки с предупреждением о вреде наркотиков на детский литературе, сообщает «Новости Москвы».
В частности, люди увидели такие предупреждения у книг «Крокодил Гена и Чебурашка», «Три поросенка», «Волшебник Изумрудного города» и «Старик Хоттабыч».
С 1 марта в стране вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение литературы и произведений искусства с упоминанием наркотиков без специальной маркировки.
Ранее биографии групп The Doors и Nirvana включили в список книг с упоминанием наркотиков, подлежащих спецмаркировке. Данный перечень ведет Российский книжный союз.
