сегодня в 15:37

На детских книгах стали появляться плашки с предупреждением о вреде наркотиков

В российских онлайн-магазинах стали появляться плашки с предупреждением о вреде наркотиков на детский литературе, сообщает «Новости Москвы» .

В частности, люди увидели такие предупреждения у книг «Крокодил Гена и Чебурашка», «Три поросенка», «Волшебник Изумрудного города» и «Старик Хоттабыч».

С 1 марта в стране вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение литературы и произведений искусства с упоминанием наркотиков без специальной маркировки.

Ранее биографии групп The Doors и Nirvana включили в список книг с упоминанием наркотиков, подлежащих спецмаркировке. Данный перечень ведет Российский книжный союз.

