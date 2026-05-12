сегодня в 16:55

МЧС предупредило жителей Москвы о тумане в ночь на среду

Туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается местами на территории столицы с 21:00 вторника до 09:00 13 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

При неблагоприятных погодных условиях москвичам и гостям столицы рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями на дорогах, а также избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений).

Пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, беречь своих близких и не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

