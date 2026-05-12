«Видит цель, не видит препятствий»: огромный клещ попытался атаковать россиянина

Огромный клещ, похожий на африканского, пытался догнать жителя одного из российских регионов с целью нападения.

На опубликованных кадрах видно, как клещ бежит по песку за мужчиной. Россиянин неоднократно менял свое местоположение, но насекомое продолжало его преследовать.

«Бежит, бежит, бежит, еще так быстро бежит. Я даже не знал, что клещи так быстро бегают <…> Видит цель, не видит препятствий», — прокомментировал происходящее автор видео.

Можно предположить, что клещ «просто куда-то» бежит, но насекомое продолжало преследовать мужчину, в какую сторону он бы ни направлялся.

В материале РИАМО рассказываем о случаях обнаружения африканских клещей на юге России, разбираемся, могут ли они попасть в Москву и как их отличить от привычных иксодовых клещей.

