Денис Мальцев объяснил, почему умный дом работает без связи

Эксперт заявил, что системы умных домов зависят от электричества, а не от сети

Директор по технологиям и продукту Rubetek Денис Мальцев заявил, что отсутствие мобильного интернета не парализует умный дом: критические функции работают через локальную сеть. Об этом сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, страх остаться без доступа к жилью из‑за перебоев связи преувеличен. Архитектура современных систем строится так, чтобы ключевые узлы не зависели от внешних серверов и мобильного сигнала. Домофон, шлагбаум, камеры и сценарии автоматизации работают внутри локальной инфраструктуры.

«Отсутствие мобильного интернета не парализует внутренние системы умного дома, потому что их критическая логика опирается на локальную инфраструктуру, а не на облачные серверы. Домофон, шлагбаум, камеры и все сценарии автоматизации продолжают работать в штатном режиме через локальную сеть, а бесключевой доступ остается надежным благодаря технологиям прямого взаимодействия, таким как Bluetooth Low Energy (BLE)», — сообщил Мальцев.

Эксперт отметил, что смартфон соединяется с замком напрямую, без участия сотовой сети. Поэтому дверь можно открыть даже при полном отсутствии внешнего интернета.

«Главное не путать отключение мобильного интернета с отключением электричества. Если свет пропадет, умный дом действительно «встанет», если у вас нет источников или систем бесперебойного питания. Но если у вас пропала связь, то бесключевой доступ в дом будет работать, шлагбаум поднимется, а камеры продолжат запись. Беспокоиться стоит только о внешнем управлении», — добавил он.

По его словам, при отключении связи недоступным остается лишь удаленный мониторинг, тогда как базовые функции безопасности и доступа продолжают работать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.