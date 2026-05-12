Дожди и тепло: какой будет погода в Москве во второй половине мая

сегодня в 19:21

Во второй половине мая в Москве воцарится теплая, скорее летняя погода. Температура будет на 3-5 градусов превышать средние многолетние показатели. Возможны кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тепло после очередной холодной волны придет в Москву уже в среду. Температура превысит климатические рамки — днем ожидается плюс 18 — плюс 23 градуса. В городе под влиянием циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики, пройдут кратковременные дожди.

В четверг столицу заденет другой циклон, который выходит с юга на запад Черноземья. Температура продолжит постепенно расти, но кратковременные дожди не пропадут. Столбики термометров днем будут показывать от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Пятницу Москва проведет на восточной периферии циклона, поднимающегося в районы Белоруссии. Ожидаются короткие грозовые дожди. Температура опустится до плюс 20 градусов.

В выходные москвичам стоит ждать грозу после полудня. Но столбики термометров будут показывать плюс 20 — плюс 25 градусов. Ночи тоже будут относительно теплыми: прогнозируется плюс 9 — плюс 14 градусов с высокой вероятностью предутренних туманов.

В начале следующей недели Москву накроет жара. Температура поднимется до плюс 23 — плюс 28 градусов. Осадков не ожидается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.