Бывшую жену бизнесмена Ризныка отправили под домашний арест

Кунцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста художнице и дизайнеру интерьеров Яне Ризнык, обвинившей своего супруга, миллиардера Андрея Ризныка в якобы похищении сына и рейдерском захвате бизнеса, сообщает РБК .

Следствие обвиняет Яну Ризнык в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору, либо с получением дохода свыше 1,5 млн рублей.

В апреле было возбуждено уголовное дело, а 6 мая художницу задержали, когда она пришла по вызову к столичным следователям.

В декабре прошлого года Яна Ризнык обвинила супруга в преследовании и похищении сына в передаче «Пусть говорят» на Первом канале. Помимо этого, она обвинила миллиардера в рейдерском захвате ТЦ «Беловежский», который он якобы подарил жене, но отобрал, когда Яна решила развестись.

В сентябре 2024 года единственным акционером АО «Торговый дом „Беловежский“ значилась Яна Ризнык. Однако после раздела имущества супруги получили по 50%. В декабре 2024 года Мособлсуд отменил предыдущее решение о разделе имущества и признал Андрея Ризныка владельцем 100% акций.

