Крупнейший в США майнер потерял 1,3 млрд долларов и продал 20 тыс биткоинов

Американская компания MARA, которая является одним из ведущих майнеров, отчиталась о чистом убытке в размере 1,3 млрд долларов за I квартал текущего года. За этот период компания продала более 20 тыс. биткоинов, сократила приблизительно 15% персонала и активно развивает поддержку вычислений для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает TheEnergyMag .

В период с января по март выручка компании составила 174,6 млн долларов, что на 18% меньше, чем за аналогичный квартал прошлого года (214 млн долларов). Руководство компании отметило, что основной причиной такого снижения стала 18-процентная девальвация средней стоимости биткоина. Также убыток был в значительной степени обусловлен корректировкой стоимости биткоинов MARA, которая составила около 1 млрд долларов.

В данный момент майнер планирует использовать около 90% своих неиспользуемых мощностей для нужд ИИ. Помимо этого, компания занимается расширением своего присутствия на облачных рынках нейросетей в Европе и Канаде. Параллельно ведутся активные переговоры с энергетическими партнерами во Франции, Бразилии и Саудовской Аравии.

В первые три месяца года компания продала 20 880 биткоинов на 1,5 млрд долларов, погасив облигации и профинансировав покупку энергетической компании Long Ridge Energy & Power.

Сделка с Long Ridge — ключевой этап в трансформации MARA. Теперь компания фокусируется на производстве электроэнергии, развитии ИИ-инфраструктуры и высокопроизводительных вычислениях, отказавшись от добычи биткоинов. За последний квартал штат MARA сократился на 15%.

