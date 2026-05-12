В Екатеринбурге банк оштрафовали за психологическое давление на женщину

В Екатеринбурге банк обвинили в злоупотреблении правом и психологическом давлении на клиентку. За это ему назначили штраф в 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости .

За месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55 звонков с требованием вернуть долг, в том числе и в ранние утренние часы. По словам женщины, между ней и банком был заключен договор обслуживания, по которому возникли просроченные обязательства.

Сотрудники банка превысили допустимое количество звонков — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц — а также нарушали временные промежутки, звоня с 6:00 до 7:30 утра.

Штраф был наложен по статье о нарушении требований законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности. На данный момент штраф уже погашен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.