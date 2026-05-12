Трамп дал отрицательный ответ на вопрос о достижении понимания с РФ по Донбассу

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, достиг ли он с президентом России Владимиром Путиным понимания по вопросу о том, что Донбасс должен полностью находиться в составе России, сообщает ТАСС .

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

При этом ранее в Кремле заявляли, что Москва считает принадлежность регионов Донбасса и Новороссии очевидной и не подлежащей оспариванию. Вывод войск из Донбасса является одним из важнейших условий Москвы для мирного урегулирования с Киевом.

Ранее Трамп допустил возможность визита в РФ в 2026 году.

